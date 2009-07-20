Волинь: 21 особу госпіталізовано через отруєння на весіллі
17:35, 20 липня 2009Країна
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Лікарі не виключають сальмонельоз
У Волинській області 21 особу госпіталізовано внаслідок отруєння на весіллі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на оперативній нараді у голови облдержадміністрації Миколи РОМАНЮКА повідомила головний лікар обласної санепідстанції Наталія ЯНКО.
За її словами, попередній діагноз – “гастроентероколіт”, проте лікарі не иключають сальмонельоз.
Як сказала Н.ЯНКО, весілля святкували у селі Рудка-Козинська Рожищенського району. Всього на весіллі перебували понад 100 осіб.
Зараз у селі працює бригада СЕС, тривають подворові обходи.
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