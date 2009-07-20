Волинь: 21 особу госпіталізовано через отруєння на весіллі

У Волинській області 21 особу госпіталізовано внаслідок отруєння на весіллі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на оперативній нараді у голови облдержадміністрації Миколи РОМАНЮКА повідомила головний лікар обласної санепідстанції Наталія ЯНКО.

За її словами, попередній діагноз – “гастроентероколіт”, проте лікарі не иключають сальмонельоз.

Як сказала Н.ЯНКО, весілля святкували у селі Рудка-Козинська Рожищенського району. Всього на весіллі перебували понад 100 осіб.

Зараз у селі працює бригада СЕС, тривають подворові обходи.