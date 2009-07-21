Довголіття забезпечать лише чотири звички

Лише чотири звички потрібні для здорового способу життя і активного довголіття - відмова від паління, щоденне споживання овочів і фруктів, дотримання оптимальної ваги і невеликі фізичні навантаження до 2,5 годин на тиждень, стверджує впливовий медичний журнал American Journal of Medicine.

"Це чотири колони, на яких тримається здоровий спосіб життя", - пише видання. Проте результати опублікованого дослідження, що охопило 15 тисяч 708 американців у віці від 45 до 64 років, виявило, що лише 8% з них слідують цьому золотому правилу довголіття. Попри активну антитютюнову пропаганду в США, близько 20% населення як і раніше схильні до паління, а чисельність людей з надмірною вагою за останні два роки зросла в 23 штатах, пише РИА Новости.

Американські вчені назвали і інші найбільш шкідливі звички, які передчасно руйнують організм, - зневага імунізацією при надмірній вірі в чудодійну силу ліків, незбалансована дієта, недостатній сон і стреси. Медики також настійно рекомендують відмовитися і від звички дивитися телевізор, як однієї з найбільш небезпечних для здоров`я.