Рецепти краси від голлівудських дієтологів

На думку дієтологів і дерматологів Голлівуду, дорогі процедури для підтримки молодості вашої шкіри абсолютно не обов`язкові, просто слід включати в свій щоденний раціон такий продукт, як риба.

Для того, щоб «помолодшати» зсередини і зовні, розроблена спеціальна дієта.

Таке харчування не тільки допомагає уповільнити процес старыння, але і допомагає позбавитися зайвих кілограмів.

У основі принципу лежить умова - щоденне вживання риби, причому риби жирних сортів, таких як скумбрія, сардини, риби лососевих порід, короп, тунець, оселедець тощо.

А чудодійність такої рибної дієти полягає у тому, що риба містить жирні кислоти Омега-3. Вони мають здатність розгладжувати зморшки і чудово зволожують шкіру, багата риба і вітамінами групи В, які здатні поліпшити процеси кровообігу в організмі і забезпечити клітини киснем.

Досить включати в денне меню одну страву з риби, щоб незабаром спостерігати позитивний результат.

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