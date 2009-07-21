Рецепти краси від голлівудських дієтологів
Здоров`я "ззовні"
На думку дієтологів і дерматологів Голлівуду, дорогі процедури для підтримки молодості вашої шкіри абсолютно не обов`язкові, просто слід включати в свій щоденний раціон такий продукт, як риба.
Для того, щоб «помолодшати» зсередини і зовні, розроблена спеціальна дієта.
Таке харчування не тільки допомагає уповільнити процес старыння, але і допомагає позбавитися зайвих кілограмів.
У основі принципу лежить умова - щоденне вживання риби, причому риби жирних сортів, таких як скумбрія, сардини, риби лососевих порід, короп, тунець, оселедець тощо.
А чудодійність такої рибної дієти полягає у тому, що риба містить жирні кислоти Омега-3. Вони мають здатність розгладжувати зморшки і чудово зволожують шкіру, багата риба і вітамінами групи В, які здатні поліпшити процеси кровообігу в організмі і забезпечити клітини киснем.
Досить включати в денне меню одну страву з риби, щоб незабаром спостерігати позитивний результат.