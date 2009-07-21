Кому не можна їсти абрикоси

Абрикоси повертають ясність думки. У абрикосі дуже багато цукру - «палива» для мізків, тому, якщо хочете прояснити думки, з`їжте пару плодів. Ягоди заспокоюють серце і знижують тиск. Завдяки величезній кількості солей калія абрикоси надають лікувальний ефект при аритміях, а також мають сечогінну дію, тому чого хворим на гіпертонію і набряки, зокрема ниркового походження.

Скільки з`їдати для ефекту? Достатньо 2-3 абрикоси на день.

Застереження.

- Свіжі абрикоси не рекомендується їсти натщесерце, а також після їжі, що тяжко перетравлюється.

- Вживання холодної води після абрикос може викликати пронос.

- При виразковій хворобі і гострому гастриті, загостренні хронічного панкреатиту, синдромі подразненого кишечнику, дисбактеріозі, при захворюваннях печінки і недостатній функції щитовидки, а також при цукровому діабеті і ожирінні вживання свіжих плодів може привести до посилювання цих захворювань.

- Не слід вживати курагу і урюк при уповільненні ритму серцевих скорочень.

- При пульсі менше 55 ударів в хвилину (брадикардія) свіжі абрикоси, курага, а також абрикосовий сік не рекомендуються.

- Не слід вживати за один прийом більше 20 г ядер абрикос.

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