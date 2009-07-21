Жити поруч з багатими сусідами шкідливо для здоров'я

Фахівці чиказького університету провели дослідження і з`ясували, які сусіди можуть дратувати і навіть призвести до депрессивного стану і стресу. Виявилося, що не тільки неспокійні і скандальні люди, які живуть поруч з нами, впливають на настрій.

Набагато більшу шкоду здоров`ю завдає проживання поруч із заможними сусідами. Як показують результати дослідження, саме постійна демонстрація фінансової переваги і благополуччя заможних людей може негативно впливати на здоров`я більш бідних сусідів.

Результатом такого сусідства може стати розвиток діабету, хвороб серця і судин, поява депресивних станів і стресу. Змінити місце проживання або перестати звертати увагу на багатих сусідів — це єдиний спосіб позбутися від хвороб.

Раніше англійські вчені з`ясували, що добрі сусіди є вирішальним критерієм комфортного проживання. Найбільш цінними якостями сусідів, згідно з опитуваннями, є доброта і терпимість.

health.passion.ru