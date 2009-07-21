У Криму на ринках продають м`ясо, яке мали утилізувати

На ринки Сімферополя потрапляє м`ясо сумнівної якості. Це з`ясувала кримська прокуратура у ході перевірок забезпечення ветеринарного нагляду за дотриманням правил реалізації продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник прокурора Криму Таміла ДРОБИЦЬКА на прес-конференції заявила, що з січня по травень на прилавках тільки Центрального ринку Сімферополя опинилося 22 тонни м`яса «не ясного походження».

«Тобто, на нього немає документів, або воно вже прийшло в тому стані, в якому його реалізовувати не можна. Ці 22 тонни люди купили, а насправді його (м`ясо) потрібно було утилізувати, зарити», – підкреслила Т.ДРОБИЦЬКА.

За даними заступника прокурора, в зв`язку з цим стосовно «панів посадовців ветеринарної служби автономії» порушені кримінальні справи.

Т.ДРОБИЦЬКА підкреслила, що порушення виявлені не тільки на Центральному ринку Сімферополя, і заявила про необхідність перевірок по всьому Криму.

Прокуратура встановила невідповідність даних ветеринарних висновків даним у журналах обліку ветеринарно-санітарних експертиз на ринках. «Припустимо, приїжджає м`ясо з Джанкоя, написано 120 кг - це те, що оглянуте, те, за що ветеринарний лікар несе відповідальність головою, а дивимося в журналах - вони пишуть, скажімо, 220 кг», - зазначила представник наглядового відомства.

Раніше, як повідомляла газета «Кримська правда», начальник Головного управління ветмедицини в Криму Марія МІРОШНИЧЕНКО погодилася з тим, що потрібно боротися з недбалістю співробітників лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.

Попри численні спроби завезення на півострів сумнівної продукції, в Криму останніми роками не зафіксовані масштабні спалахи інфекційних захворювань, запевняють ветеринари.