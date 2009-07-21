У Непалі 150 людей померли від дизентерії

За останні три місяці на заході Непалу більш як 150 чоловік померли від інфекційної дизентерії, повідомила влада країни.

Як інформує «Сіньхуа», починаючи з кінця квітня у повіті Джаджаркот, що розташований за 325 км на захід від Катманду, спалахнула епідемія дизентерії, яка поширилася і на сусідні повіти. Згідно з останніми даними уряду Непалу, станом на 19 липня, у повіті Джаджаркот від дизентерії померли 122 людини, у сусідньому повіті Рукум від епідемії померли близько 30 чоловік.