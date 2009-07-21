У Лівії працюватиме ще більше українських лікарів

На прохання лівійської сторони Україна збільшить кількість українських медичних фахівців, які працюватимуть у Лівії.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України з посиланням на міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА.

За його словами, зокрема такої домовленості було досягнуто під час четвертого спільного засідання українсько-лівійської комісії із співробітництва.

«Хочемо запевнити, що це прохання, яке ви перед нами поставили із забезпечення півтори тисячі медичних працівників у Лівію, ми його уважно відпрацюємо, і на державному рівні вирішимо», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ представникам лівійської делегації.

За словами міністра, сьогодні у Лівії працює понад 450 медичних фахівців з України.

При цьому В.КНЯЗЕВИЧ звернувся до секретаря Головного народного комітету охорони здоров’я та навколишнього середовища Лівії з проханням взяти під особистий патронат роботу українських медиків. «Вони будуть для нас з вами агітаторами, будуть показувати приклад, і ми зможемо більшу кількість фахівців направити до Лівії», - зазначив він.

В.КНЯЗЕВИЧ також повідомив, що під час засідання українсько-лівійської комісії із співробітництва обговорено питання можливості збільшення кількості навчальних місць в українських вузах для лівійських студентів, а також питання створення спільного закладу з підготовки медичних фахівців.

Окрім того, міністр відзначив, що досягнуто двосторонньої згоди з налагодження прямих контактів між українськими і лівійськими клініками та щодо відкриття центрів зі спеціалізованої допомоги.