Життя зародилося у відкритому космосі

Результати наукових експериментів, проведених на орбіті Землі, підштовхнули російських вчених з Інституту цитології РАН до припущення, що органічні молекули могли сформуватися в умовах відкритого космосу.

Фахівці поставили експерименти на орбіті, а потім в лабораторії і з’ясували, що в космічному просторі може відбуватися синтез нуклеотидів - компонентів нуклеїнових кислот.

На їхню думку, ці молекули цілком могли досягати поверхні первісної Землі і сприяти зародженню перших живих організмів.

Експерименти вчені проводили на орбітальних станціях Салют-7 та Мир, космічних апаратах Космос-2044 та Біон-11.

Водночас, раніше повідомлялося, що тільки 23% російських астрономів впевнені, що коли-небудь вдасться довести факт відвідування Землі неземною цивілізацією. Проте, за даними опитування, 50% впевнені, що спіймати їх радіосигнал, а потім встановити контакт з інопланетянами можливо буде не раніше, ніж у 2250 або 2280 роках.

Зазначимо, що ще в квітні цього року хіміки з канадського Університету Хамільтона заявили, що вони визначили набір амінокислот, з якого, можливо, складаються всі форми життя у Всесвіті.

ua.korrespondent.net