Волинь: кількість людей, отруєних на весіллі зростає

Протягом 19-20 липня на Волині до інфекційного відділення Рожищенської центральної райлікарні з попереднім діагнозом «сальмонельоз» після весілля 18 липня у селі Рудка-Козинська, де всього перебували 115 гостей, госпіталізовані 25 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання цих пацієнтів - середнього ступеня тяжкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.