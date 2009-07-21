Полтавщина: перекрито канал постачання психотропних речовин

У Полтавській області в ході спецоперації СБУ із залученням співробітників «Альфи» затримано чоловіка, який намагався збути майже 1 кг «амфетаміну».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Полтавській області, співробітники СБУ встановили, що психотропні речовини громадянин привозив із Європи й реалізовував у Полтавській області. За фактом збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах прокуратура Полтавської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. За скоєння такого виду злочину законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років із конфіскацією майна.