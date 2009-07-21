Шлункове отруєння вкорочує біологічного віку

- Здавалося б банальне шлункове отруєння, ну поболіло, побурчало у животі, температурка піднялася, знудило, пронесло, але внаслідок інтоксикації відбувається втрата років біологічного віку, - розповів УНІАН лікар Борис Скачко. - Як раніше на Півночі був рік за три, то в цих випадках день за п’ять років за тривалістю життя.

Тож головне – якнайшвидше позбавитися отрути. В першу чергу лікарі радять викликати блювоту, а для цього пити побільше води. Якщо ви повністю не позбулися отрути, то вас переслідуватимуть колики у животі, озноб і температура. Тоді треба запастися активованим вугіллям, і кожні півгодини-годину приймати по 10-15 пігулок. До речі, якщо ви отруїлися десь на природі, то активоване вугілля може замінити листя подорожника. Якщо після цих процедур ви почуватиметесь трішечки краще, радіти все одно зарано. Це не свідчення того, що ви побороли отруту, просто менша кількість токсинів стала потрапляти у кров. Тому краще звернутися до лікарні, де спеціалісти зможуть вас оглянути і оцінити ступінь загрози. І не треба боятися, що вас одразу покладуть у лікарню - піти звідти, написавши розписку, ви завжди зможете.