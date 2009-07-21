Закарпаття: медики отримали грант від посольства Японії

Закарпатські медики отримали грант від посольства Японії в Україні на 96,5 тис. доларів. Про це УНІАН повідомив начальник відділу з питань охорони здоров’я Ужгородської РДА Анатолій ТИМЧЕНКО.

За його словами, посольство Японії в Україні та відділ з питань охорони здоров’я Ужгородської райдержадміністрації підписали грантовий контракт щодо реалізації проекту з поліпшення медичного середовища в Ужгородському районі.

Згідно з контрактом медики отримають від японського посольства 96,5 тисяч доларів для покращання надання медичної допомоги жителям району.

А.ТИМЧЕНКО розповів, що заявку на участь у проекті було подано два роки тому. Нещодавно представники посольства повідомили відділ про перемогу у конкурсі.

«Кошти, які медицина району отримає згідно з контрактом планується витратити на придбання автомобіля з вбудованим цифровим рентгенографічним апаратом. До цього часу в районі подібного обладнання не було. Його вартість становить майже 1 мільйон гривень», – уточнив А.ТИМЧЕНКО.

Він також додав, що частину суми на придбання обладнання заплановано виділити з районного бюджету - це 258 тисяч гривень.

За словами начальника відділу, автомобіль-рентгенограф придбають після проведення тендера. Вручити його медикам району має намір Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА.