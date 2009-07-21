В Ужгороді безкоштовно перевірять дітям зуби

В Ужгороді на базі стоматфакультеті УжНУ безкоштовно здійснюватимуть профілактику стоматзахворювань у дітей.

Про це УНІАН повідомив декан стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної хірургії УжНУ, завідуючий кафедри хірургічної стоматології, Заслужений лікар України Юрій ПЕРЕСТА.

За його словами, депутати Ужгородської міської ради ухвалили «Програму забезпечення стоматологічного здоров`я дитячого населення міста на 2009-2013 роки».

Декан повідомив, що у структурі загальної захворюваності населення країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. Особливу турботу викликає збільшення кількості хворих серед дитячого населення. «Досвід вирішення цієї проблеми в інших країнах, наприклад, в Норвегії, Голландії, свідчить, що найбільших результатів можна досягти завдяки своєчасному проведенню цілеспрямованих профілактичних заходів, розроблених перш за все для населення дитячого віку. Сьогодні ж профілактична дитяча стоматологія в Україні переживає не найкращі часи. Передбачені нові методи профілактики запроваджуються недостатньо, лікарі мало зацікавлені в постійній профілактичній роботі. Це призводить до епізодичного, безсистемного застосування засобів профілактики, дискредитує саму ідею профілактики. Неефективне проведення первинної стоматологічної профілактики не дозволяє знизити стоматологічну захворюваність у дітей», - зазначив Ю.ПЕРЕСТА.

На його думку, реальним шляхом підвищення ефективності стоматологічної профілактики є удосконалення її організаційної структури. Враховуючи, що в обласному центрі Закарпатської області місті Ужгороді немає своєї стоматологічної служби, вже давно назріває питання організації в місті надання стоматологічної допомоги дитячому населенню. На території міста працює близько 100 приватних стоматологів та клінік, доросле населення використовує цей потенціал і проводить санацію зубів за сучасними технологіями в приватних лікарів.

З огляду на все це, стверджує Ю.ПЕРЕСТА, й була розроблена «Програма забезпечення стоматологічного здоров`я дитячого населення міста на 2009-2013 роки». Цей документ передбачає силами і засобами працівників Ужгородської міської дитячої лікарні, стоматологічного факультету УжНУ на базі «Клініки дитячої дентальної гігієни» та в загальноосвітніх школах проводити безкоштовні профілактичні стоматологічні огляди дитячого населення міста, використовуючи науковий та професійний потенціал працівників стоматологічного факультету УжНУ. На базі Клініки планується проводитись санітарно-просвітницька робота з дітьми шляхом демонстрації відео-роликів, навчання практичним навичкам з догляду за порожниною рота.

Загалом, стверджує декан стоматфакультету, у місті Ужгороді в шкільних та дошкільних установах знаходиться 21 тисяча дитячого населення, з яких 17 тисяч школярів та 4 тисячі дітей дошкільного віку. Усіх їх і планують оглянути та здійснити профілактику стоматзахворювань. «Це важливо ще й тому, що Ужгород зокрема, як і Україна в цілому, відноситься до регіону з високим ризиком розвитку карієсу зубів, «масового» розповсюдження і «високої» інтенсивності», — уточнює Ю.ПЕРЕСТА.

Крім того, на думку декана стоматфакультету, якщо студенти закладу оглянуть 21 тисячу дітей, це дасть змогу підготувати їх на новому якісному рівні до роботи. «Лише так можна буде вивчити абсолютно всі проблеми стоматології, причому на реальній практиці», - вважає професор.

Ю.ПЕРЕСТА також уточнив, що фінансове забезпечення програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету.