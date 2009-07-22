"Дачна" дієта допоможе швидко схуднути

Фахівці переконані, що дачний відпочинок – це не тільки чудовий спосіб розслабитися і набратися сил, але і легка приємна методика схуднення. Основним напрямом цієї методики є «дачний фітнес». Якщо ви думаєте, що догляд за «огірками-помідорами» - це тільки гарантія хорошого урожаю, то помиляєтеся.

Річ у тому, що поки ви працюєте на своїй ділянці, у вас згорають зайві калорії.

Так, наприклад, збираючи урожай на своїй дачній ділянці, ви втрачаєте приблизно п`ятисот кілокалорій, що прирівнюється до тридцяти присідань.

Скопавши дві грядки, розміром метр на півтора, ви також позбавитеся п`ятисот кілокалорій.

Прополювання городу – це також ефективний елемент фітнесу. Обробивши дві невеликі грядки, ви втратите триста п`ятдесят кілокалорій, що прирівнюється до сімнадцяти присідань.

Корисно також знімати врожай з фруктових дерев. Таке заняття позбавить вас трьохсот кілокалорій, що прирівнюється до п`ятнадцяти присідань.

Прибирання в будинку – це ще один чудовий вид «дачного фітнесу». Вимивши підлогу і витерши пил, ви позбавитеся двохсот п`ятдесяти кілокалорій, що рівносильно тому, якби ви виконали тринадцять присідань.

Приготування обіду – це ще один спосіб позбавлення зайвих калорій. Ви витратите шістдесят кілокалорій, що прирівнюється до десяти присідань.

Не забудьте також вимити вікна.

Одне вікно – позбавить вас п`ятидесяти кілокалорій. Стільки ж ви зможете спалити, якщо виконаєте вісім присідань.

Важливо відзначити, що в «дачному фітнесі», також як і в будь-якому іншому фізичному навантаженні, важливо дотримуватися міри.

У перші дні відпочинку на дачі, не перетруджуйтеся і працюйте не більше однієї-двох годин на день. Це дозволить вашим м`язам поступово адаптуватися до нової для них додатковому фізичному навантаженню.

Пам`ятайте також про те, що відпочинок на дачі – це не тільки робота в городі або по будинку.

Ви повинні регулярно одержувати і інші фізичні навантаження, наприклад, катайтеся на велосипеді, плавайте у водоймищі, грайте у волейбол або в теніс, ходіть до лісу за грибами.

Всі ці приємні заняття не тільки урізноманітять ваш відпочинок, але і прискорять процес позбавлення від зайвих кілограмів.

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