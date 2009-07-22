Як правильно вдягти дитину у спеку
08:34, 22 липня 2009Країна
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Обов`язково - панамку
Важливо пам`ятати, що надягати на дитину слід тільки легкий одяг, виготовлений винятково з натуральних матеріалів. Це може бути бавовна, льон, трикотаж.
У такому одязі шкіра дитини, по-перше, дихатиме, по-друге, такий матеріал практично не пропускає шкідливих ультрафіолетових променів.
Крім того, натуральні тканини володіють функцією терморегуляції, відмінно вбирають вологу, дозволяючи шкірі дитини лишатися сухою. І не забувайте про те, що «вихідний костюм» дитини обов`язково повинен включати головний убір.
Він також має бути виготовлений з натуральних матеріалів. Панамка або кепочка убереже вашого малюка від теплового удару. Можна також пов`язувати дитині косиночки і бандани.
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