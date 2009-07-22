Сьогодні - сонячне затемнення: людський організм перевіряється на міцність

Найтриваліше в 21 сторіччі повне сонячне затемнення відбудеться в середу, 22 липня. Жителі половини Землі побачать одне з найрідкісніших явищ, коли світило повністю сховається за Місяцем. На жаль, з України нічого видно не буде, але багато українців це затемнення відчують на собі. Керівник Кримської астролабораторії «Західна» Олександр Ботвін розповів, що повне сонячне затемнення почнеться в 00 годин 53 хвилини за всесвітнім часом на західному побережжі Індії (в Україні в цей час буде без семи хвилин 4 година ранку): «Це найтриваліше сонячне затемнення в цьому сторіччі — 6,5 хвилин. Навколо темного диска з`явиться вогняна сонячна корона і будуть видні зірки. Наступне сонячне затемнення, правда, неповне (кільцеподібне) буде 10 січня наступного року, а повне відбудеться 30 березня 2033-го)».

Як же впливає сонячне затемнення на здоров’я людини?«У людському організмі спостерігається ситуація «стій тут – йди сюди». Я дуже добре пам`ятаю затемнення в 1999, я тоді був в Криму, ніколи не забуду цього стану – організм людини до такого не готовий", - говорить Б.Скачко.

В організмі йде щонайпотужніше навантаження на систему регуляції, вона фактично перевіряється на міцність. Особливо погано із здоров`ям цього дня буде людям з серцево-судинними паталогіями, гіпертонікам (тобто тим, у кого і без цих природних змін, система регуляції організму була порушена). Погано себе також відчуватимуть люди, які зараз проходять курси лікування від якого-небудь захворювання.

«Цього дня краще не проявляти активність, - радить доктор Скачко, - дії будуть неадекватними. Чим швидше швидкість, тим більше вірогідність помилок. Тому я порадив би, образно кажучи, пригнутися, сісти і пересидіти цей день».

«Та і взагалі 2008 рік – Сірій Миші – рік контрастів. В Україні з початку року відбуваються катаклізми у всіх сферах життя", - вважає лікар Скачко.