У Миколаєві зафіксовано перший цього року укус каракурта

У Миколаєві зафіксовано перший цього року укус отруйного павука каракурта. Медики попереджують – протикаракуртової сироватки в Україні немає.

Як повідомила кореспонденту УНІАН лікар-ординатор токсико-терапевтичного відділення Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Людмила ВАЩЕНКО, вдень 20 липня до відділення поступила 76-річна жителька одного з районів Миколаєва - Старого Водопою. Павук укусив жінку за палець ноги під час прополки городу. Спочатку жінка не звернула уваги на слабкий жар, а подальше погіршення самопочуття - біль в попереку, животі та грудній клітці – віднесла на рахунок хронічних захворювань - остеохондрозу та гіпертонії. Коли їй стало зовсім зле, сусідка викликала швидку допомогу.

Постраждалу госпіталізували, за словами Л.ВАЩЕНКО, на сьогоднішній день стан пацієнтки середньої тяжкості, їй надається необхідна медична допомога.

Разом з тим, завідувачка організаційно-аналітичним відділом Центру екстреної медичної допомоги Лариса ВАСИЛЬЄВА повідомила УНІАН, що цього року вперше в центрі немає запасу протикаракуртової сироватки, яка в минулі роки була основним препаратом при лікуванні укусів каракуртів.

За її словами, в Україні сироватка не виробляється, а препарати, виготовлені в Росії і Туркменії, цього року не ліцензовані Міністерством охорони здоров`я України, оскільки, на думку медиків, сироватка часто давала небажані побічні ефекти.

Водночас, за словами Л.ВАСИЛЬЄВОЇ, відсутність сироватки не може завадити успішному лікуванню укушених каракуртами людей, оскільки медики вже давно відпрацьовують схеми лікування, використовуючи інші ліки.

Ентомолог Миколаївської обласної СЕС Наталія МАРУЩАК повідомила кореспонденту УНІАН, що облік укусів каракуртів в області ведеться співробітниками СЕС з 1995 року. За її словами, за цей час було зафіксовано 112 постраждалих від укусів отруйного павука, з них 4 чоловік - померли. Максимальну кількість укушених було зафіксовано в 2001 році - 15 чоловік.