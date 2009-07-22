У Черкасах заборонили вживати алкоголь на вулиці

В Черкасах заборонили вживати алкогольні та слабоалкогольні напої в громадських місцях, крім барів, кафе, ресторанів, які мають ліцензію на реалізацію алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, депутати міської ради обмежили вживання алкогольних напоїв у громадських місцях міста, включивши до списку пиво та слабоалкогольні напої.

За вживання алкогольних напоїв у громадських місцях до порушників застосовуватимуть штрафні санкції (від 51 грн.), зазначають в міськвиконкомі.

За виконанням рішення Черкаської міськради стежитимуть правоохоронні органи, які щоквартально звітуватимуть про результати своєї роботи.

Окрім того, згідно з рішенням міської влади, неповнолітнім заборонено відвідувати розважальні заклади після 23.00 без супроводу батьків або опікунів.