В Україні зменшується кількість розлучень

В Україні триває тенденція до зменшення кількості розлучень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на статистику органів реєстрації актів цивільного стану громадян, протягом першого півріччя поточного року в Україні розірвало шлюб 69 тис. подружніх пар. Це на 15 відсотків розлучень менше, ніж за перші шість місяців 2008 року та на 20 відсотків менше у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року.

За словами міністра юстиції, показники першого півріччя поточного року підтверджують багаторічну тенденцію щодо поступового зменшення кількості українців, які виявляють бажання розірвати шлюб.

При цьому кількість розлучень традиційно на 20-40 відсотків менша, ніж кількість укладених шлюбів. Ця позитивна тенденція також є сталою і фіксується з року в рік. Наприклад, з початку поточного року в Україні було укладено понад 118 тис. шлюбів, що на 42 відсотки перевищує кількість розлучень.

Якщо виходити зі статистичних даних, найміцніші сім’ї в Україні проживають в Закарпатті, де кількість шлюбів з року в рік у 2,5-3 рази перевищує кількість розлучень. Наприклад, у першому півріччі поточного року тут взяли шлюб 3803 пари, у той час як розлучилося лише 1142 пари.

Схожі показники з початку 2009 року зафіксовано у більшості західних регіонів країни. Зокрема, в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях співвідношення кількості шлюбів до кількості розлучень склало 2,5 до 1.

Найбільше ж весіль за півроку було справлено у Донецькій області (11093 шлюби), Дніпропетровській області (8521 шлюб), Львівській області (6852 шлюби), Харківській області (6786 шлюбів), Одеській області (6760 шлюбів), у Києві (6395 шлюбів).

Такі показники, здебільшого, співвідносяться із кількістю населення, що проживає у даних регіонах.

З цієї ж причини найбільша кількість розлучень була зареєстрована практично в тих же регіонах - у Донецькій області (7248), у Дніпропетровській області (5548), у Харківській області (4210) та у м.Київ (4343).