У Кіровограді - другий випадок підозри на малярію

В Кіровограді зареєстровано другий випадок підозри на малярію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Кіровоградській області, вчора до кіровоградської міської інфекційної лікарні № 1 з підозрою на малярію госпіталізовано 26-річного інженера авіакомпанії, який нещодавно повернувся з Республіки Конго. Стан хворого - середнього ступеня тяжкості.

У Кіровограді це вже другий випадок підозри на малярію за останні дві доби. 20 липня з аналогічним діагнозом було госпіталізовано 38-річного інженера цієї ж авіакомпанії.