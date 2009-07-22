ВООЗ через грип A/H1N1/ пропонує закрити усі школи світу

Більш як 700 чоловік у світі померли від грипу A/H1N1/ з нинішньої весни.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив сьогодні офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Він повідомив, що керівництво ВООЗ розглядає план, згідно з яким всі школи у всіх країнах світу не повинні будуть відновлювати свою роботу наступного навчального року, якщо епідемія грипу A/H1N1/ посилиться. "Школи у вересні будуть закриті, навчальний рік почнеться пізніше, коли спаде пік епідемії", - наголосив представник ВООЗ.