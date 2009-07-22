Чим небезпечний "брудний" кондиціонер?

Кондиціонери дуже важливі в нашому житті. Міська спека підступає – час включати кондиціонер. І тут... у вас починає дерти в горлі, сльозяться очі, в роті з`являється неприємний металевий присмак. Крім того, у кондиціонера ослабляється нормальний повітряний потік, і він починає «з`їдати» значно більше електроенергії.

Що трапилося? Весь пил, який назбирав і накопичив ваш кондиціонер минулого року, природно, нікуди не подівся. Він залишився на фільтрі кондиціонера, і під час «першого пуску» в новому сезоні кондиціонер просто «видихнув» з себе частину забруднень. Під час активного використання кондиціонера, після 2 – 3 тижнів роботи, кондиціонер починає елементарно ганяти по квартирі пил – просто тому, що поверхня фільтру кондиціонера засмітилася і потребує термінового чищення.

З таким «вихлопом» з кондиціонера нерідко пов`язані проблеми зі здоров`ям. По-перше, те, що “зимувало” у вашому кондиціонері не просто банальний домашній пил. Це концентрат небезпечних бактерій, вірусів, пилових кліщів і алергенів з кондиціонера. Пил і вологе середовище, що утворюється в кондиціонері, – оптимальне місце для розмноження хвороботворних бактерій.

Відомо, що найнебезпечніша інфекція «з кондиціонера» – це так звана «хвороба легіонерів». Збудником хвороби є легіонелла, що здатна викликати у людини важку форму пневмонії, аж до летального результату. Починається хвороба як звичайна застуда: з легкого нездужання і помірно підвищеної температури, і без натяку на те, що всі ці симптоми з`явилися внаслідок забруднення фільтру кондиціонера. А через 3 – 20 днів стан людини різко погіршується, з`являється сильна слабкість. Хворих обов`язково госпіталізують. Улюблене житло легіонели – всілякі системи охолоджування, у тому числі і кондиціонери. Правда, домашніх кондиціонерів це стосується в останню чергу, але ризикувати у будь-якому випадку не варто. У історії відомі випадки, коли централізовані системи охолоджування, і кондиціонери, заражені легіонелою, зупиняли роботу величезних офісів.

Тому важливо запам`ятати – фільтр звичайного побутового кондиціонера треба регулярно чистити за допомогою пилососа або раз на 2 – 3 тижні промивати у воді (про це обов`язково сказано в інструкції кондиціонера!).

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