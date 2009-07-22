Ген шизофренії пов'язаний з творчим потенціалом

Коли йдеться про дивакуватість митців, то згадують хвороби Далі і депресію Сільвії Плат. Нове дослідження знайшло підтвердження тому, що генетична мутація, пов`язана зі психозом і шизофренією, впливає на творчий потенціал.

Ген neuregulin 1 бере участь у розвиток мозку, і попередні дослідження приписали наявність зміненого його варіанту до ризику шизофренії. Єдина мутація в структурі ДНК, щор ушкоджувала утворення білку, указує на психози, слабку пам`ять і чутливість до критики.

Приблизно 50% здорових європейців мають одну копію зміненого гена, і лише 15% - дві.

Для вивчення впливу гена на творчість учені запросили 200 добровольців, пов`язаних з творчою діяльністю. Вони пройшли два тести, а також склали список виданих книг, патентів на винаходи і картини.

Подвійна копія neuregulin 1 виявилася у 12% учасників, і їх творчий потенціал виявився вищим, ніж у інших. Одна копія указувала на творчий дар вище середнього. Ген обумовлює від 3 до 8% відмінностей у рівні креативності.

У добровольців не спостерігалося шизофренії, таким чином, талант безпосередньо не указує на хворобу.

Найімовірніше, мутація впливає на ділянку мозку, пов`язану з настроєм і поведінкою (префронтальну кору), що може зумовити розвиток таланту або психічне відхилення.

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