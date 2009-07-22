Сонячне затемнення: лікарі радять пити «медичний коньяк»

Сьогодні - повне сонячне затемнення.

Лікарі попереджають, що затемнення може негативно позначитися на самопочутті навіть практично здорової людини. Особливо погано зі здоров`ям цього дня буде людям з серцево-судинними патологіями, гіпертонікам (тобто тим, у кого і без цих природних змін, система регуляції організму порушена). Погано себе також почуватимуть люди, які зараз проходять курси лікування від якого-небудь захворювання.

Щоб уникнути дискомфорту зі здоров`ям, лікар-фітотерапевт Борис Скачко рекомендує цього дня попити «медичний коньяк» - настоянку глоду. Вона регулює роботу судин, якщо десь є спазм, він зніметься, кровотік відновиться. Якщо ж спостерігається розширення судини, настоянка глоду має тонізуючу дію.

«Це м`який регулятор для всього організму. Настоянка глоду добре зніме дисбаланс у всьому організмі. Особливо благотворно глід впливає на роботу гіпоталамуса. Цей орган - «верховна рада» нашого організму, він відповідає за збалансовану роботу всіх систем організму», - радить лікар.

Детальніше про те, як затемнення впливають на людський організм