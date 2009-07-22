У Японії зафіксовано другий випадок мутації вірусу A/H1N1

Другий випадок захворювання на грип A/H1N1, що не піддається впливу препарату Tamiflu, виявлено в японській префектурі Ямагуті. Лікарі припускають, що в організмі пацієнта відбулася мутація вірусу Про це повідомляють сьогодні японські ЗМІ.Відділ охорони здоров`я префектури оприлюднив результати аналізів пацієнта, зараженого вірусом грипу, згідно з якими з`ясувалося, що вірус мав стійкість до Tamiflu. Сам пацієнт, який лікувався іншими ліками, вже одужує, його життю нічого не загрожує.

Раніше фахівці Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) оголосили про те, що низка противірусних препаратів, зокрема вироблений швейцарським фармацевтичним гігантом Roche препарат Tamiflu, здатний боротися з новим грипом. Схожі властивості, за даними експертів ВООЗ, має, зокрема, препарат Relenza виробництва GlaxoSmithKline.

Пацієнт контактував з захворілими раніше людьми, і йому призначили профілактичне застосування препарату. Але незважаючи на це, через деякий час у нього піднялася температура, і з`явилися інші ознаки захворювання. Лікарі припускають, що мутація вірусу сталася в організмі самого пацієнта. У його оточенні випадків, що не піддаються лікуванню Tamiflu, не виявлено.

Перший випадок захворювання на грип A/H1N1, вірус якого пройшов через мутацію і виявився стійким до впливу Tamiflu, зареєстровано в японській префектурі Осака 2 липня. Стан хворої жінки також не викликає побоювань у лікарів.

Міністерство охорони здоров`я Японії вважає, що ймовірність масового зараження грипом, який пройшов мутацію, не значна.

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