Їсти на ніч таки корисно

Австралійські учені з`ясували, що вечеря, що складається зі швидко засвоюваних продуктів з високим глікемічним індексом, допомагає швидше заснути. Якщо одержані дані вдасться підтвердити в інших дослідженнях, можна буде вважати, що знайдено простий і приємний спосіб боротьби з безсонням.

«Щоб легко засинати, потрібно дотримуватися декількох простих правил, наприклад, не пити увечері алкогольні і кофеїновмісні напої. Якщо вам все одно важко заснути, порадьтеся з лікарем, чи можна вам їсти на ніч їжу з високим глікемічним індексом. Цей прийом їжі може стати в нагоді і тим, хто не може заснути після нічної роботи або після зміни часових поясів», - пояснює Chin Moi Chow, один з авторів дослідження.

Глікемічний індекс (ГІ) – це число від 1 до 100, що показує, наскільки швидко засвоюється їжа. Злаки і овочі багаті клітковиною і мають низький ГІ, після їх вживання рівень глюкози в крові зростає поступово. Білий рис, банани тощо бідні на клітковину, містять простіші вуглеводи і мають високий ГІ.

Відомо, що вживання вуглеводів приводить до підвищення рівня триптофанів у крові. Тріптофани потрібні для утворення серотоніна, шр сприяє сонливості. Їжа з високим ГІ прискорює утворення серотоніна з триптофану.

Для того, щоб швидше заснути, на вечерю можна є хліб, картопля, злакові батончики, пластівці із злаків.

Учені нагадують, що люди, страждаючі ожирінням або цукровим діабетом повинні уникати їжі з високим ГІ.

aclinicmed.ru