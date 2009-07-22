Імпортну худобу поки не перевірятимуть на пріонні інфекції

Державний комітет ветеринарної медицини відтермінував до 14 січня 2010 р. включно обов"язкове інспектування великої рогатої худоби на пріонні інфекції. Про це зазначено у листі головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 21 липня 2009 р., повідомляє прес-служба Держкомветмедицини.

Відтермінування введено з метою належного впровадження в дію норм наказу Держкомветмедицини від 20 травня 2009 р. "Про внесення змін до наказу головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12 березня 2001 р. № 23 "Про невідкладні заходи попередження і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інші пріонні інфекції" та забезпечення безперервності надходження до України вантажів за попередньо укладеними контрактами, надання достатнього часу для проведення інспектування закордонних підприємств.