Біомедицина - телевізори стануть ліками

Новий спосіб використання LCD-телевізорів на благо медицини і науки винайшли учені з британського Університету Йорка.

Увагу фахівців привернув матеріал полівініл-алкоголь (ПВА), який використовується при виробництві пласких рідкокристалічних дисплеїв. Нині старі телевізори, як правило, спалюють, завдаючи серйозного збитку навколишньому середовищу. Учені пропонують переробляти їхні екрани так, щоб ПВА перетворювався на речовину, безпечну для людського організму. Для цих цілей експерти розробили методику, яка полягає в нагріванні ПВА за допомогою мікрохвиль і подальшої промивки його чистим етиловим спиртом.

"Одержаний в результаті застосування цієї методики матеріал може застосовуватися для створення мініатюрних контейнерів, які доставляють ліки в будь-яку частину тіла, - розповів керівник дослідницької групи, професор Джеймс Кларк (James Clark). - При цьому однією з найважливіших властивостей нового матеріалу є відсутність реакції на нього імунної системи людини, що робить його повністю придатним для біомедицини".

Mhealth.ru