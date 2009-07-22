На «КаZантип» везуть екстазі та амфетамін

Кримські співробітники Служби безпеки України затримали в районі Армянська іноземця, в автомобілі якого знайшли близько тисячі пігулок екстазі і півкілограма амфетаміну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління СБУ в Криму, не уточнюючи дати затримання і громадянства наркоділка.

«Наркотики іноземний гість планував розповсюджувати серед відпочивальників під час проведення «КаZантипу», - наголошується в повідомленні.

За даними СБУ, іноземець ніде не працює. Силовики також відзначають, що близько року тому його було засуджено за збут психотропних речовин на території Криму.

Порушено кримінальна справу за незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин в особливо великих розмірах. Триває слідство.