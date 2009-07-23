Російським школярам можуть подовжити канікули через грип H1N1

Початок навчального року в російських школах може бути відкладено, повідомляє РІА “Новости”. Як заявив головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО, цей захід буде ухвалено у разі різкого збільшення кількості хворих на грип H1N1.

За словами головного санітарного лікаря, рекомендації щодо закриття шкіл у разі погіршення епідемічної ситуації надійшли від керівництва Світової організації охорони здоров`я. "Якщо події розвиватимуться за стрімким сценарієм, Росія підтримає цей захід", - додав Г.ОНІЩЕНКО.

На думку глави Росспоживнагляду, в серпні очікується масове повернення росіян з відпусток, що збільшує ризик появи в країні нових випадків захворювання. Загострення епідемічної ситуації у вересні можна чекати і у зв`язку із збільшенням захворюваності сезонним грипом.

Головний санітарний лікар також повідомив останню інформацію про число хворих на грип H1N1 у Росії. У вівторок до дев`яти зафіксованих раніше випадків захворювання додалися ще три. Вірус нового грипу було виявлено у вагітної росіянки, а також у її дочки у віці 2 років 11 місяців, що недавно повернулися з Болгарії. Окрім того, захворювання підтверджено у чоловіка з Москви.

За словами Г.ОНІЩЕНКА, усім госпіталізованим надається необхідна допомога, їх життю нічого не загрожує. Діагноз грипу H1N1 медики підозрюють у шести росіян. Троє з них повернулися з відпочинку у Туреччині, ще три особи прилетіли з Великобританії.