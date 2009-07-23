Літній догляд за шкірою обличчя
Скористайтеся фруктовими масками
Якщо ви вважаєте, що в літній період ваша шкіра не вимагає догляду, то ви глибоко помиляєтеся.
Саме у цей період шкіра піддається дії сонця, вітру, пилу і бруду сильніше, ніж будь-коли.
Косметичне молоко і тонік мають стати вашими постійними супутниками, використовуйте їх вранці та увечері.
Мікроциркуляцію стимулює протирання шкіри обличчя і шиї кубиком льоду.
Умиватися слід тільки холодною водою з поступовим зниженням температури.
Після пробудження не варто валятися в ліжку, краще витратьте цей час з користю, протріть обличчя і шию соком свіжих фруктів або овочів, а потім нанесіть на ці ж місця оливкову олію або сметану, такі процедури допоможуть позбавитися подразнення і сухості шкіри, а якщо шкіра жирна на допомогу прийдуть ті ж крижані кубики.
Хвилин через п`ять-десять вмивайтеся холодною водою.
Потім слід змастити суху шкіру жирним кремом, а жирну - обробити тонізуючим лосьйоном, і лише після цього використовувати не жирний крем.
Стежте за текстурою кремів, вони повинні бути ніжними і вбиратися шкірою повністю, не залишаючи жирного блиску.
Не залишайте шкіру без уваги і на ніч.
Якщо в зимовий період ваша шкіра потребувала посиленого живлення, то в літній період їй необхідний захист і зволоження.
Протягом дня очищайте шкіру від пилу за допомогою ватяного тампона, змоченого тоніком або лосьйоном.
Також принесуть полегшення і настої трави звіробою, свіжовичавлені соки винограду, кавуна, огірка, томату та інші.
Не використовуйте для видалення поту з лиця носові хустки, кращим засобом будуть паперові серветки, якими слід просто обмакнути обличчя.