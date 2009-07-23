Літній догляд за шкірою обличчя

Якщо ви вважаєте, що в літній період ваша шкіра не вимагає догляду, то ви глибоко помиляєтеся.

Саме у цей період шкіра піддається дії сонця, вітру, пилу і бруду сильніше, ніж будь-коли.

Косметичне молоко і тонік мають стати вашими постійними супутниками, використовуйте їх вранці та увечері.

Мікроциркуляцію стимулює протирання шкіри обличчя і шиї кубиком льоду.

Умиватися слід тільки холодною водою з поступовим зниженням температури.

Після пробудження не варто валятися в ліжку, краще витратьте цей час з користю, протріть обличчя і шию соком свіжих фруктів або овочів, а потім нанесіть на ці ж місця оливкову олію або сметану, такі процедури допоможуть позбавитися подразнення і сухості шкіри, а якщо шкіра жирна на допомогу прийдуть ті ж крижані кубики.

Хвилин через п`ять-десять вмивайтеся холодною водою.

Потім слід змастити суху шкіру жирним кремом, а жирну - обробити тонізуючим лосьйоном, і лише після цього використовувати не жирний крем.

Стежте за текстурою кремів, вони повинні бути ніжними і вбиратися шкірою повністю, не залишаючи жирного блиску.

Не залишайте шкіру без уваги і на ніч.

Якщо в зимовий період ваша шкіра потребувала посиленого живлення, то в літній період їй необхідний захист і зволоження.

Протягом дня очищайте шкіру від пилу за допомогою ватяного тампона, змоченого тоніком або лосьйоном.

Також принесуть полегшення і настої трави звіробою, свіжовичавлені соки винограду, кавуна, огірка, томату та інші.

Не використовуйте для видалення поту з лиця носові хустки, кращим засобом будуть паперові серветки, якими слід просто обмакнути обличчя.

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