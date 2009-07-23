Медики Житомирщини отримали від уряду Японії нове обладнання

Новоград-Волинське територіально-медичне об’єднання (Житомирська область) отримало від уряду Японії медичне обладнання більш як на 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на церемонії передачі нового обладнання повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Тадасі ІДЗАВА.

За його словами, медикам передано сучасні біохімічний та гематологічний аналізатори крові для населення міста Новоград-Волинський і жителів Новоград-Волинського району (жителі 36 населених пунктів якого відносяться до категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС).

Як повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ЧЕРНЕНКО, нове обладнання для клініко-діагностичної лабораторії поліпшить якість лікування пацієнтів та допоможе запровадити передові стандарти лабораторного обстеження. «Це обладнання дає можливість терміново, за 10 хвилин визначити клінічний аналіз крові за 18-ма параметрами», – уточнив М.ЧЕРНЕНКО.

Ще одна церемонія передачі урядом Японії нового медобладнання відбулася сьогодні у Житомирському обласному центрі крові.

За словами начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Олександра ТОЛСТАНОВА, у лютому цього року було підписано грантовий контракт між Посольством Японії в Україні та Житомирським обласним центром крові для здійснення проекту з оснащення центру сучасним лабораторним обладнанням відділу контролю якості.

Вручив медобладнання медикам області посол Японії, який наголосив, що сьогоднішня грантова допомога є доказом зусиль японського уряду, спрямованих на підвищення людської безпеки - пріоритетного напрямку японської політики щодо міжнародного співробітництва і поглиблення міжнародної співпраці.

Як сказав журналістам головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій ЧУГРІЄВ, очолюваний ним центр вперше в Україні розпочав впровадження контролю якості донорської крові та її компонентів за затвердженими Радою Європи параметрами.

З 2002 року в Україні у рамках Програми безвідплатної допомоги Проектам людської безпеки японського уряду «Кусаноне» реалізуються 45 проектів.