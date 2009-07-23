Смородина - "аптека на гілці"

Щоб задовольнити добову потребу організму у вітаміні С, досить з`їсти 50 грам чорної смородини. Смородину іноді називають "аптекою на гілці", оскільки радять застосовувати її і при нестачі вітамінів, зниженні апетиту, хворобах серця і судин, ларингіті і бронхіті, для поліпшення кровотворення, позбавлення від гнильних і бродильних процесів в кишечнику. Свіжий смородиновий сік корисний при нервових захворюваннях і сильному головному болі.

Людям з гастритами, виразкою шлунку, з підвищеною кислотністю шлункового соку при всій корисності смородини треба бути з нею дуже обережними.

Червона смородина володіє потогінними властивостями, підвищує апетит і добре угамовує спрагу. Червона смородина містить велику кількість пектинів, з цієї причини вона володіє здатністю виводити з організму всілякі шлаки і токсини.

Оскільки ягоди крім маси корисних речовин містять значну кількість кислот, не варто починати з них день і "закидати" їх в порожній шлунок - можна викликати напад гастриту, а при відомій регулярності таких процедур заробити і виразку. Отже ягоди - на десерт, і тоді вже скільки захочете. Якщо є можливість, треба не тільки наїстися ягід в сезон, але і запастися: насушити, заморозити, законсервувати, корисні речовини в значній мірі зберігаються. І наприкінці ще один аргумент на користь ягід: норвезькі біологи вважають, що вони містять безліч антиоксидантів, здатних протистояти раковим кліткам. Виявляється, в них міститься в 1000 разів більше таких антиоксидантів, як вітаміни А, З, Е і мінерал селен, чим в інших рослинах. Максимальна кількість антиоксидантів була виявлена в чорній смородині, полуниці, малині, голубиці, гранаті.

Чи знаєте ви про те, що денну потребу людини у вітаміні С можна задовольнити, з`ївши всього 35-40 ягід чорної смородини? А про те, що вітамін Е, яким теж багата смородина, називають вітаміном молодості? А ще про те, що в смородині виявлені сильні фітонциди, що вбивають ряд вірусів, зокрема вірус грипу? Виходить, що у нас в садах не просто кущі із смачними ягодами, з яких ми варимо вариво, а ціла природна аптека.

Плоди чорної смородини - цінний полівітамінний засіб. Свіжі і перероблені ягоди (сік, варення, протерті плоди з цукром і ін.) рекомендуються ослабленим людям, що перенесли важкі захворювання, дітям, особам літнього і старечого віку.

* Сік, морс, кисіль, желе з ягід чорної смородини мають освіжаючі властивості і рекомендуються хворим, що лихоманять.

* Свіжі і перероблені плоди мають потогінну і сечогінну дію.

* Черносмородіновий сок з медом радять пити при бронхітах і ларингіті, що супроводжуються кашлем і охриплістю.

* Сік чорної смородини корисний при гастритах із зниженою кислотністю.

* У відварі з гілок з листям купають дітей, хворих золотухою.

* Лікувальне застосування ягід червоної і білої смородини невелике. Свіжі плоди, а також продукти їх переробки покращують апетит, підвищують засвоюваність харчових речовин, дещо підсилюють перистальтику кишечника.

* Сік володіє освіжаючим смаком і особливо рекомендується хворим, що лихоманять. У народі його вживають і як потогінний засіб.

* Сік червоної смородини вважають корисним при сечокам`яній хворобі, оскільки він сприяє виведенню уратів (солей сечової кислоти).

УВАГА!

Чорна смородина протипоказана при підвищеній чутливості до цієї рослини, при гастритах і виразковій хворобі.