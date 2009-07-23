Як лікувати розлади шлунку, якщо переїв фруктів?

Розлад шлунка (діарея) може як виникнути внаслідок зловживання окремими фруктами (скажімо, сливами, абрикосами, недозрілими яблуками тощо), так і супроводжувати небезпечні інфекційні недуги. Діагностувати хворобу може лише лікар. Але якщо у вас виник біль у животі, пронос, здуття кишечнику і з дотриманням дієти такі розлади минають впродовж кількох годин, можете й далі продовжувати дієту, додавши до лікування чаї, відвари і настої з трав.

Якщо ж ці симптоми не минають, а, можливо, й посилюються, якщо відчуваєте загальну інтоксикацію, слабкість, помітили сліди крові у випорожненнях, вас нудить, біль у животі не вщухає, а температура тіла підвищується - негайно викличте лікаря! Це небезпечно не лише для вашого здоров`я (що пізніше ви почнете лікуватися, то ймовірніше підхопити хронічну недугу кишечнику), а й для життя (гострі інфекції дуже небезпечні). До того ж такий хворий становить небезпеку для оточуючих - він може їх заразити. Народні методи у разі інфекційного захворювання можуть бути лише допоміжними засобами.

Отож, чим лікувалися наші предки і що пропонує сучасна фітотерапія?

Збір квіток безсмертнику піщаного, трави звіробою і шавлії, кореня ревеню (4:2:2:1). Дві столові ложки суміші залийте склянкою окропу, прокип`ятіть в емальованій каструлі 10 хв на малому вогні, потім півгодини настоюйте в теплому місці і процідіть. Пийте по 1/3 склянки 3 рази на день, доки діарея не зникне.

Можна використовувати окремо безсмертник (2 ст. л. сухої сировини залити склянкою перевареної води кімнатної температури і нагрівати під кришкою на водяній бані 30 хв, час від часу помішуючи. Остудіть, процідіть через кілька шарів марлі і додайте води до попереднього об`єму, приймайте по 1/4 склянки 3 рази на день).

Звіробій теж чинить в`яжучу, дезінфекційну і протизапальну дію. Три столові ложки подрібненої трави залийте 1,5 склянки окропу, витримайте 2 год під кришкою в теплому місці і процідіть. Приймайте по 1/2 склянки 3 рази на день.

Допоможе у разі діареї і зібрана рано навесні кора молодих гілок дуба чи супліддя і кора вільхи (1 ст. л. на 1 склянку окропу, 30 хв тримати на малому вогні). Приймайте ліки по 1/4-1/3 склянки 3-4 рази на день.

У такий же спосіб приготуйте склянку відвару шкірок граната чи зеленого волоського горіха і "випийте" за 3-4 рази впродовж дня.

Незамінні ліки в подібних випадках - кисіль з чорниці, а також фітококтейлі з неї (1-2 ч. л. ягід залийте склянкою окропу і нагрівайте 15 хв на водяній бані, потім залишіть у теплому місці на 45 хв, процідіть, вживайте по 1/2 склянки 2-3 рази на день.

Допоможе і кореневище перстачу. Столову ложку подрібненої сировини залийте склянкою окропу і приготуйте, як у попередньому рецепті, приймайте по

1 ст. л. 3 рази на день.

Заваріть чай із сухих суцвіть білого бузку і пийте його 3 рази на день.

Спробуйте настій із сухого листя малини. Дві столові ложки сировини залийте склянкою окропу, нагрівайте 15 хв на водяній бані, процідіть, доведіть до попереднього об`єму і приймайте теплим по 1/2 склянки 3 рази на день.

Полегшать стан настої кореня щавлю кінського, кореневища гірчака зміїного і трави деревію (1:1:1), кореневища лепехи і кореня валеріани (1:1) чи кори жостеру, листя м`яти перцевої і кропиви (1:1:1), приготовлені з розрахунку: 1 ч. л. збору на склянку води (за рецептом приготування відвару з ягід чорниці). Два перших настої приймайте по 1/3 чи 1/4 склянки, а третій - по 1/2 склянки 3 рази на день.

Змішайте по 1 ст. л. квіток календули і ромашки лікарської, листя чорниці і подорожника, кореня лепехи болотної, насіння кмину і потовченого активованого вугілля. Столову ложку суміші залийте склянкою окропу в емальованій каструлі, нагрівайте 20 хв під кришкою на водяній бані, охолодіть, процідіть, долийте перевареної води до попереднього об`єму. Приймайте теплим по 1/3 склянки 3 рази на день.