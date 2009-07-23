Немовлята здатні розуміти собак - психологи

Психологи встановили, що вже у шість місяців діти здатні вловлювати настрій собак. Стаття дослідників з`явилася в журналі Developmental Psychology, а її короткий виклад наводиться у прес-релізі Університету Брігама Янга.

У рамках роботи вчені проводили наступний тест. Дітям, яким було всього 6 місяців, давали прослухати агресивне гарчання собак і доброзичливий гавкіт. Потім дітям показували картинки агресивно і доброзичливо налаштованих собак, яких вони раніше не бачили.

Далі дослідники визначали вибір дитини за кількістю часу, який вона дивилася на ту чи іншу картинку. Виявилося, що діти, слухаючи записи, більшу частину часу дивилися на правильні картинки.

За словами дослідників, собак відібрали за своєю товариськістю. Вчені підкреслюють, що незважаючи на уявну простоту проведеного досліду нові результати дозволяють краще зрозуміти, яким чином малі діти так швидко навчаються. Психологи зазначають, що розуміння навколишнього світу у маленьких дітей починається саме з емоцій.

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