Іноді трапляється, що раптово починає боліти голова, вухо, зуб... А під рукою, як на зло, немає знеболюючого засобу, і невідкладна «допомога» стоїть в «пробці». Що можна зробити, щоб якось полегшити страждання? Спробуйте застосувати альтернативний метод - точкову рефлексотерапію. При правильній дії на певні точки через 10-15 хвилин ви відчуєте значне полегшення.

Рятівна точка від зубного болю. Знаходиться вона на тильній стороні кисті в улоговинці між основою великого пальця і вказівного. Масажуйте цю точку протягом 5-10 хвилин. Але врахуйте, не варто впливати на неї вагітним жінкам, можна спровокувати появу переймів раніше терміну.