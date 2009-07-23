У 2040 році літніх людей на планеті буде більше, ніж дітей

Населення планети швидко старіє, і до середини століття літніх людей буде більше, ніж дітей. До таких висновків прийшли французькі учені з Національного інституту демографічних досліджень.

Щорічно тривалість життя збільшується на 2-3 місяці, йдеться в опублікованій доповіді. Найшвидше росте контингент людей старше 80 років, і до 2040 року він має зрости на 233 відсотки. Цей феномен директор інституту Франсуа Оран називає "старінням зверху". До вікової піраміди додається раніше не існуючий, так званий "четвертий вік". "Тільки через 50 років після цього явища у разі стабільної світової ситуації народжуваність може збалансувати вікову піраміду", - затверджує він.

У результаті, до 2040 року кількість літніх людей на планеті збільшиться до 1,3 млрд осіб і складе 14 % світового населення. Експерти нагадують, що "в 2008 році кількість людей старше 65 років складало 506 млн. або 7 % всіх мешканців земної кулі". "Але наші дослідження підтверджують, що через 30 років вперше в історії на Землі буде більше літніх людей, ніж дітей до п`ятирічного віку", - підкреслив Франсуа Оран.

ami-tass.ru