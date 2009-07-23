У Мелітополі розсипали невідому речовину: 15 людей - у лікарні

У Мелітополі Запорізької області невідомі розсипали на Кіровському ринку (у квітковому павільйоні) й у двох магазинах міста невідому речовину.

В результаті 11 осіб госпіталізовано з ознаками задухи й отруєння.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, інформація про перший за часом інцидент (на Кіровському ринку) надійшла до рятувальників близько 9.00. Люди, які подзвонили, повідомили про те, що двоє невідомих чоловіків чи то розбризкали газ із балонів, чи то розкидали якісь серветки в приміщенні квіткового павільйону й пішли, а в людей почалися напади задухи. За декілька хвилин аналогічні повідомлення надійшли ще з двох магазинів міста.

На місце події виїхали представники правоохоронних органів і МНС, які офіційно поки ситуацію не коментують.

За останіми даними, кількість потерпілих через розпилювання невідомої речовини в Мелітополі досягла 15 осіб.

Як повідомив УНІАН заступник голови Запорізької облдержадміністрації Микола ФРОЛОВ, "на даний момент госпіталізовано в цілому 11 осіб, ще 4 звернулися з аналогічними симптомами – подразнення горла, нудота тощо - в приймальне відділення лікарні".

За словами М.ФРОЛОВА, "загрози життю потерпілих немає".

На місці події (у квітковому павільйоні і в магазині "Універсам" на Кіровському ринку, а також в магазині "Супутник" на вулиці Крупської) фахівці відповідних служб узяли проби повітря, які зараз досліджуються.

М.ФРОЛОВ відзначив, що, згідно з відомими на даний момент даними, двоє невідомих молодиків не розпилювали газ з балонів, а розмахували якимись серветками. "Найімовірніше, це - хуліганство", - заявив він.