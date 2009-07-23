У Черкасах наркоманам безкоштовно роздають шприци і презервативи

У семи аптеках Черкас наркоманам безкоштовно роздають шприци, презервативи та серветки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у благодійному фонді "ВАМ", у рамках спеціального проекту фонду, який ставить за мету зменшення ризику інфікування ВІЛ/СНІДом, організовано безкоштовну роздачу наркоманам наборів, що включають: шість шприців, два презервативи та упаковку вологих серветок. Щоб отримати цей набір, достатньо заповнити анонімну анкету.

За даними фонду, один такий пакет коштує близько 10 гривень.

У фонді впевнені, що ця акція допоможе стримати шалений ріст ВІЛ/СНІДу. Поки що проект триватиме до жовтня, але якщо він себе виправдає, то проект продовжать і збільшать кількість аптек.

За даними прес-служби Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, у першому півріччі 2009 року в Черкаській області зареєстровано 3026 ВІЛ-інфікованих, з них 1416 осіб – жителі Черкас.

Через відсутність міських кабінетів «Довіри» торік у медичних закладах Черкас було протестовано на ВІЛ-інфекцію 2227 осіб, що становить 0,8%, тоді як норматив - 5% за рік від населення міста.

Крім того, у Черкасах низький показник охоплення диспансеризацією ВІЛ-інфікованих, недостатня профілактична робота з попередження супутніх інфекцій (туберкульоз, пневмонія).