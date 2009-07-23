Людей на мелітопольському ринка отруїли "Черемухою"?

Симптоми у потерпілих через розпилювання невідомої речовини в Мелітополі подібні до подразнення від газу типу "Черемуха".

Про це з посиланням на головного лікаря станції швидкої медичної допомоги Миколу АНДРОСА повідомляє мелітопольський інтернет-ресурс "Мелитопольские ведомости".

"Стан (потерпілих) близький до середнього ступеня важкості: вони безперервно чхають, з очей ллються сльози, подразнене горло. Всі ці симптоми, за словами медиків, вписуються в ознаки отруєння їдким подразливим газом типу "Черемухи", – повідомляє МВ.

За даними видання, всіх потерпілих направляють до міськлікарні №1, на місці допомогу надають лікарі швидкої допомоги: вимірюють тиск, дають заспокійливе, рекомендують придбати в аптеці протиалергійні засоби.

Офіційних даних щодо результатів аналізу проб, які було взято на місці події, поки немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години ранку в МНС надійшло повідомлення про те, що в квітковому павільйоні на Кіровському ринку 2 невідомих чоловіки розсипали невідому речовину, після чого люди в павільйоні почулися зле – відчули подразнення горла, біль в очах, нудоту тощо. З інтервалом в кілька хвилин ситуація повторилася в магазині "Універсам" на тому самому Кіровському ринку і в магазині "Супутник" по вул. Крупської. За даними Запорізької ОДА, на даний момент госпіталізовано 15 осіб.