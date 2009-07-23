Вагітна у реанімації - укусив каракурт

У Херсонський області дві людини постраждали від укусів павуків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, два випадки укусів людей каракуртом сталися в області протягом доби.

Зокрема, у Іванівському районі, в селі Новодмитрівка, 20-річнй хлопець був укушений павуком у себе на присадибній ділянці. Вже о 9.00 його довелося шпиталізувати до реанімаційного відділення у стані середньої тяжкості.

Складніша ситуація виникла у смт. Новотроїцьке, де 22 липня близько 21.00 до Новотроїцької ЦРЛ поступила 21-річна вагітна жінка, яку вкусив каракурт. Обставини укусу з’ясувати не вдалося, оскільки постраждала перебуває в реанімації у дуже тяжкому стані.

Цього року каракурти покусали уже 14 мешканців Херсонщини, серед яких 2 дітей.

Довідка. Каракурт – один із найнебезпечніших видів павуків. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%, а його отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.