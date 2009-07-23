В арабському світі 65 млн осіб живуть у злиднях - доповідь ООН

В арабських країнах 65 млн осіб живуть у злиднях. Такі дані, обнародувані в доповіді ООН, присвяченій питанням розвитку арабського світу в поточному році.

У доповіді, зокрема, йдеться про те, що середній рівень бідності коливається від 28,6 до 30 % від загальної чисельності населення в таких державах, як Ліван і Сирія, найвищий же показник у Йемені - майже 60 %. У Єгипті жебракують - 41 % мешканців.

Інформація, що міститься в документі, також свідчить про те, що безробіття є однією з головних причин відсутності економічної безпеки в більшості арабських країн. Так, згідно даним Арабської організації праці /АОП/ за 2008 рік, середній рівень безробіття складав на той період 14,4 % загального числа працездатного населення, тоді як світовий показник був рівний 6,3 %.

Згідно висновкам АОП, проблема безробіття в арабських державах багато в чому викликана значним зростанням чисельності населення, яка перевищує 350 млн.

Експерти називають однією з головних причин небувалого зростання населення - бідність. Серед бідних шарів суспільства панує переконання, що єдиний спосіб вирвати сім`ю зі злиднів - це збільшити її чисельність.

ami-tass.ru