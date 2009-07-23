Сьогодні з невідомої причини хірурга Зіса не доставили до суду

Сьогодні з невідомої причини конвоєм зі слідчого ізолятора не доставили на чергове засідання Ворошиловського районного суду Донецька ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам адвокат хірурга Олег КУРІННИЙ.

Сьогоднішнє засідання було призначено на 12.00, але близько 13.00 з будівлі суду вийшов прокурор Донецької обласної прокуратури Віталій ДАЛЕВСЬКИЙ, який представляє обвинувальну сторону в цьому судовому процес, і сказав, що суд сьогодні не відбудеться, тому що не доставлено підсудного. Він не повідомив, чому М.ЗІСА не доставили та взагалі категорично відмовився від будь-яких коментарів.

Через півгодини з будівлі суду вийшов адвокат О.КУРІННИЙ і сказав: «Судове засідання не відбулося, причина – не було доставлено мого підзахисного конвоєм зі слідчого ізолятора. Причина недоставлення невідома, її встановлює суд».

За словами адвоката, «наступне судове засідання призначене на 10 серпня, на 11.00.

«Цього дня, ми сподіваємося, що нас поінформують, з якої причини і ким було зірвано сьогоднішнє судове засідання», - заявив О.КУРІННИЙ. Він наголосив, що «за конкретним сьогоднішнім недоставлянням підзахисного я фактів жодних не маю».

Водночас адвокат відмовився коментувати цей факт: «Я не хочу зараз говорити про припущення із цього приводу, припущень багато. На мій погляд, якщо аналізувати всю справу і ставлення до мого підзахисного, то з цього можна будувати різні версії. Переконливо бездоказово я зараз говорити не можу». Він уточнив, що близько 12.00 учасники судового процесу без обвинувачуваного увійшли до зали засідання, де «суддя (Лариса ПЕРЕВЕРЗЄВА – УНІАН) повідомила всім, що судове засідання не відбудеться, оскільки не доставлено підзахисного, причину буде встановлено судом».

Відповідаючи на запитання журналістів про стан здоров`я М.ЗІСА, О.КУРІННИЙ сказав, що він залишається «украй важким». «ЗІС потребує екстреної медичної допомоги. Таку допомогу він не отримує через відсутність матеріальної бази слідчого ізолятора, а він потребує постійного спостереження лікаря кардіолога, щоденного кардіологічного обстеження, - пояснив О.КУРІННИЙ, - Згідно з висновком медсанчастини слідчого ізолятора, таких можливостей технічних у них немає».

Адвокат знову повторив, що М.ЗІС «жодних злочинів не скоював, зокрема, в Україні».

«На порядку денному для мого підзахисного перше – збереження життя фактично, тому всі дії наші та його спрямовані на те, щоб зберегти йому життя, щоб його швидше екстрадували на територію Ізраїлю, де йому буде надано медичну допомогу», - сказав О.КУРІННИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні суду 20 липня державний обвинувач змінив обвинувачення, яке висувають М.ЗІСУ, – зі ст. 149 (ч.2) на ст. 143 (ч.1) Кримінального кодексу України (ч.1 ст. 143 - порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, яка передбачає покарання «штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права посідати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох»; ч. 2 ст. 149 - торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинена щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, яка передбачає «позбавлення волі на термін від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна»).

О.КУРІННИЙ тоді зазначив, що з М.ЗІСА зняли серйозне обвинувачення і замінили його таким звинуваченням, яке навіть не передбачає позбавлення волі.

М.ЗІСА було затримано 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігуранта справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські й українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам прибув на чергове судове засідання. Проте після чергового слухання справи в.о. начальника Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Донецькій області Сергій КОЛОМІЄЦЬ за розпорядженням прокурора області Віталія МУРЗИ взяв М.ЗІСА під варту і відправив у СІЗО.

4 серпня державний обвинувач у справі М.ЗІСА Людмила ГРАБОВСЬКА повідомила, що з хірурга знято обвинувачення в торгівлі людьми, тепер йому інкримінується організація злочину – підготовка до незаконної трансплантації. Вона просила суд позбавити М.ЗІСА свободи на 3,5 року.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав. Крім того, суд постановив скасувати попередній запобіжний захід і повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдального рішення суду хірурга відвезли в СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і його подальше утримання в СІЗО і прийняв рішення негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд скасував рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області своїм рішенням скасував виправдальний вирок, виданий 21 серпня 2008 року Ворошиловським райсудом Донецька. Рішенням суду було оголошено про скасування виправдання М.ЗІСУ та про направлення справи на «новий судовий розгляд до того ж суду з іншим складом суддів».

Повторний розгляд справи було почато 30 квітня 2009 року.