Волинь: кількість отруєних на весіллі зростає

На Волині станом на сьогоднішній ранок кількість постраждалих від отруєння на весіллі у селі Рудка-Козинська Рожищенського району зросла до 35 осіб. Їм усім уже підтверджено діагноз «сальмонельоз».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний лікар санепідстанції Рожищенського району Микола ДЕМИДЮК.

За його словами, наразі 31 людина шпиталізована до інфекційного відділення Рожищенської лікарні, ще четверо – до обласної інфекційної лікарні в Луцьку. Серед госпіталізованих четверо дітей віком до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня, до Рожищенської райлікарні поступили перші шість хворих із підвищеною температурою. Як з’ясувалося, вони отруїлися на весіллі у Рудці-Козинській 18 липня. Станом на вечір 20 липня в лікарні перебувала вже 21 особа. Усього на весіллі було 150 осіб.