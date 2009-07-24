Новий грип не можна лікувати аспірином

Аспірин не рекомендується для лікування грипу A/H1N1, оскільки він викликає запальні ускладнення, повідомив Всесвітня організація охорони здоров`я, оскільки він викликає запальні ускладнення», - сказав експерт.

Кисельов пояснив, що аспірин може привести до ускладнень, зокрема у суглобах, а також спровокувати синдром Рея - гостру енцефалопатію з набряком мозку і жировою інфільтрацією органів, переважно, печінки. Для цього захворювання характерний стрімке погіршення стану хворого: швидкий розвиток коми, судоми, зупинка дихання.

Газета.Ру