Які будівельні матеріали особливо шкідливі для здоров'я

Зробили удома ремонт і ніби всім задоволені, але відчуваєте, що щось не так. То голова болить, то сонливість нападає, то в горлі дере.

Нарешті ви розумієте: у квартирі з`явилися нові запахи. Чи не вони є провиною у погіршенні самопочуття?

За оцінками експертів, забруднення повітря усередині житлових приміщень деколи перевищує забруднення зовнішні у 2-4 рази. Причому 80% хімічних речовин з`являється в наших квартирах "завдяки" будівельним матеріалам.

"Це одне з найсильніши джерел забруднення житлових приміщень, - вважає Юрій Губернський, керівник лабораторії НДІ екології людини і гігієни навколишнього середовища ім. А. Н. Сисіна. - До того ж в сучасному будівництві як добавки до бетону, цеглині або кераміці все частіше використовують відходи металургійної і хімічної промисловості. Це дає ряд переваг (здешевлення і прискорення будівництва, збільшення міцності матеріалів), але з іншого боку..."

Лінолеум

Найдешевше підлогове покриття. Поганий лінолеум забруднює повітря бензолом і етилбензолом, а вони здатні викликати ракові захворювання і хвороби крові. Виділяють такі речовини, як ксилол і толуол, - у великих концентраціях вони також приводять до хвороб крові, легенів і шкіри, вражають слизисті оболонки. Канцерогенний вінілхлорид впливає на нервову систему. Нарешті в умовах звичайної квартири полімери - а саме з них зроблений лінолеум - розпадаються на мономери, які дуже токсичні. Процес посилюється, коли лінолеум нагрівається (від батареї опалювання, наприклад). Побічні ефекти - головні болі, алергія, порушення дихання.

Лаки, фарби, мастики, клей

Оскільки ті ж ксилол і толуол є початковим матеріалом при виробництві лаків і фарб, в будь-якому тільки що відремонтованому приміщенні пахнутиме цією гидотою, надзвичайно шкідливою у великих концентраціях.

Шпалери

Модні сьогодні вологостійкі шпалери можуть бути вельми токсичні, якщо вони виділяють стирол - речовину, яка використовується для виробництва синтетичних полімерів. Його випари подразнюють очі та слизові оболонки носа і горла, а також викликають головний біль, нудоту, запаморочення і навіть непритомність.

Меблі

Небезпеку представляють ті шафи і столи, що зроблені з деревно-стружкових плит (ДСП) без покриття і фанери - ці матеріали виділяють формальдегід - один з найпоширеніших забруднювачів повітря в приміщеннях. Формальдегід - потенційний канцероген - може привести до раку носа або горла. Крім того, він викликає головні болі, нудоту, алергію, дратує верхні дихальні шляхи.

Поліровані меблі теж небезпечні. Через декілька років покриття розтріскується, і формальдегід з ДСП починає проникати назовні.

Як убезпечити себе

- Купуйте товари для ремонту в крупних спеціалізованих магазинах, а не на ринках.

- Відмовіться від лінолеуму на користь ламінату, а ще краще - паркету. Це той випадок, коли не варто економити, особливо якщо ви стелите підлоги в дитячій або спальні. Зі шпалер надайте перевагу паперовим.

- При виборі фарб зупиніться на водоемульсійних, алкідних, латексних або поліефірних - вони швидко сохнуть, і шкідливих випаровувань буде менше. При фарбуванні прагніть наносити якомога менше шарів.

- Житлові приміщення бажано провітрювати кожні 20 хвилин. Допомагає і регулярне вологе прибирання квартири.

- Якщо позбавитися запахів ремонту не вдається дуже довго, зверніться за екологічною експертизою. Зараз такі послуги надає ряд організацій, що утворених на базі різних НДІ і мають необхідні ліцензії. Екологи точно встановлять забруднюючу речовину і його джерело, а також дадуть вам рекомендації, що краще зробити в даній ситуації.

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