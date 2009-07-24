Надійшли нові дані про передачу ВІЛ-інфекції через слину

Вчені виявили перші випадки передачі ВІЛ від матері до дитини через пережовану їжу. Джерелом інфекції могла бути кров у складі слини.

Можливість передачі стрептокока, гепатиту B через слину була відома медикам, але сигнали про зараження ВІЛ надійшли вперше.

Мати дев`ятимісячної дитини, про яку йшлося в статті, відмовилася від грудного годування, також була виключена можливість зараження при переливанні крові. Однак у світі зафіксовані й інші випадки передачі ВІЛ через пережовану їжу: від ВІЛ-інфікованої матері і няні.

Вчені вказують на те, що лише збіг факторів, таких як порушення доз антиретровірусної терапії та наявність ранок у роті немовляти, призвело б до зараження. Але ніхто не застрахований від попаданні крові в слину.

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