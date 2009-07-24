Яких речовин не має бути у сонцезахисних засобах

Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей.

Зокрема, у сонцезахисних засобах не має бути таких речовин:

- Oxybenzone - під впливом сонячного світла і ультрафіолетових променів може виробляти речовини, які викликають алергію або ракові пухлини

- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Triethanolamine - серйозний алерген і подразник. Може містити речовини, які викликають рак.

Також при виборі сонцезахисних засобів американські екологи рекомендують:

- Не купувати засоби, упаковані у вигляді спреїв.

- Використовувати, як сонцезахисні засоби, креми, до складу яких входить не менше 7% zinc oxide або titanium dioxide.

- Не купувати сонцезахисні креми, які одночасно відлякують комах.

Довідка. EWG - американська некомерційна організація Environmental Working Group. Займається оцінкою впливу хімічних речовин на навколишнє середовище. В світі набули резонансу їхні дослідження щодо токсичності фруктів і овочів (які краще, які гірше вбирають токсини). Вони ж знайшли в американському молоці елементи ракетного палива, що привело до серйозних "струсів" в молочній промисловості США.