Сосиски для хот-догів провокують рак?

Американська громадська організація "Кенсер проджект" подала до суду на декілька компаній, що виготовляють сосиски для хот-догів. Позов був представлений до окружного суду Нью-Джерсі від імені трьох жителів штату. У ньому міститься вимога до відповідачів указувати на упаковках з сосисками, що їх споживання може спровокувати виникнення ракових захворювань.

"Кенсер проджект", чиї адвокати представляють інтереси позивачів, стверджує, що споживання переробленого м`яса може викликати рак прямої кишки і інші онкологічні захворювання. У позові міститься посилання на доповідь Американського інституту по вивченню раку, де наводяться ці дані.

Поки невідомо, які аргументи мають намір привести в свій захист відповідачі - фірми "Натанс", "Крафт фудс" і "Сара Лі". Проте, як відзначають американські ЗМІ, позивачі "замахнулися на святе", адже хот-доги, разом з бейсболом і яблучним пирогом, є національними американськими символами.

ami-tass.ru